Kışın virüs triosu: Grip, RSV ve Covid-19

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, grip (influenza), RSV ve Covid-19 virüslerinin birleştiği bir üçlü epidemi yaşandığını söyledi. Hekimler üç virüsün de tespit edilebileceği test kitlerinin Türkiye’de de kullanıma girmesini bekliyor.

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Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu 2’inci Başkan Yardımcısı Köktürk, tedbirlerin gevşetilmesiyle grip ve benzeri şikayetlerle aile hekimlerine başvuruların arttığını hatırlattı. Üçlü epideminin dünyada da çok etkili olduğunu belirten Köktürk, şöyle devam etti:

“Covid-19 tedbirleriyle birlikte viral hastalıkların hepsi geçtiğimiz iki yıl içinde ciddi oranda azaldı. Ülkemizden yapılan bir çalışmada pandemi öncesine göre karşılaştırıldığında, pandemi başlangıcında alınan önlemlerle, enfeksiyon belirtileri gösteren hastalarda Covid-19 dışı viral pozitiflik oranlarının yaklaşık yüzde 55’ten yüzde 9,4’e gerilediği saptanmıştır. Ancak önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte bu oran yüzde 39.5’e yükselmişti. 21-27 Kasım tarihlerinde yayınlanan Sağlık Bakanlığının haftalık grip raporunda, aile hekimlerine en sık başvuru nedeninin grip, rinovirüs, Covid-19 ve RSV olduğu görülüyor. Avrupa ve Türkiye’de influenza pozitiflik yüzdeleri pandemi öncesi aynı haftalar ile karşılaştırıldığında da daha yüksek oranda izleniyor. “

Dünya ülkeleri de üçlü epidemiyle uğraşıyor

Hastanelere ağır alt solunum yolu enfeksiyonuyla yatan hasta sayısı ve RSV pozitiflik oranlarında daha önceki yıllarda, aynı döneme göre artış var. Köktürk bu durumun, pandemi süresinde baskılanan virüslerin davranış şekilleri ve virüslerle daha az karşılaşılan dönemde bireylerin immün sisteminin değişmesiyle alakalı olabileceğini söyledi: “Amerika’da grip nedeniyle hastane yatışlarının son on yılın en yüksek oranlarına ulaştığı bildiriliyor. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklar ve altta yatan kardiyak veya akciğer hastalığı olan yaşlı hastalar için riskli olabilen RSV enfeksiyonlarında da artış saptanmıştır. Ülkemizde de gelecek ay İnfluenza, RSV ve Covid-19 panellerinin tek örnekle çalışılabileceği çoklu PCR kitin kullanıma girmesi beklenmektedir.”

İki yıldır düşük oranda virüslere maruz kalınması yüzünden bazı değişikliklerin görüldüğünü ifade eden Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Fatma Tokgöz Akyıl “Solunum yolu virüslerinden korunmak için pandemi deneyimimiz toplumsal bilincin oluşması için uyarıcı olmalı” dedi. Akyıl şu uyarılarda bulundu:

*Aşı programlarına uyulmalı,

*Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalı,

*Toplu alanlarda, kapalı alanlarda mutlaka maske takılmalı,

* Solunum yoluyla ilgili herhangi bir belirtisi bulunanlar mutlaka maske kullanmalı, mümkünse evde istirahat etmeli,

*Kişisel hijyene özen gösterilmeli.