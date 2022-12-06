Almanya’da RSV salgını: Çocuk hastanelerinin yoğun bakımları doldu

Almanya’da respiratuvar sinsityal virüs (RSV) salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi.

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Özellikle iki yaşının altındaki çocukları etkileyen bu virüs, prematüre bebeklerde, kalp ve akciğer hastalığı olanlarda ya da bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

AA’nın haberine göre Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği’nin açıklamasında ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin “Felaket bir durum yaşanıyor” dendi.

Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde oluşan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

‘Bakamadığımız için ölüyorlar’

Robert Koch Enstitüsü yayımladığı raporda yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse “Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor” dedi.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk olduğunu uzmanlar, RSV virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.