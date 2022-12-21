Bu sezon dünya ve Türkiye’de en fazla Hong Kong gribi dolaşımda

Türk Toraks Derneği Covid-19’un gerilemesiyle birlikte grip başta olmak üzere RSV, rinovirüs gibi virüslerde artış görüldüğünü açıkladı. Pandemi sırasında takılan maskelerin çıkarılması ve önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte virüslerin yayılımı da hızla artış gösterdi.

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Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre şu anda grip virüsü önceki grip mevsimlerinde olduğu gibi yaygın görülüyor. DSÖ 2022’de grip benzeri belirtiler gösteren hastalardan alınan örneklere yapılan testlerin yüzde 12.1’inde grip virüsünün saptandığını açıkladı. Bunların yüzde 95.2’si influenza A, yüzde 4.8’inde influenza B virüsü. İnfluenza A olgularının yüzde 16.3’ü H1N1 tipi, yüzde 83.7’si H3N2 tipi olarak izole edildi. Türkiye’de de H3N2 halen en yaygın görülen grip virüsü.

Grip damlacık yoluyla bulaşan influenza virüsünün neden olduğu ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bir viral solunum yolu enfeksiyonu. İnfluenza sezonu ekimde başlar, aralık-şubat ayları arasında vaka sayıları en yüksek seviyeye çıkar, mayıs sonunda virüsün görülme sıklığı azalır.

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük şu ilgileri verdi: “Önceki yıllarla karşılaştırıldığında bu sezon, grip virüsü aktivitesinde ülkemizde de benzer şekilde artış görülüyor. Son bir haftalık Sağlık Bakanlığı grip surveyans raporuna göre grip virüsü saptanma oranının yüzde 9’dan yüzde 14’e yükselmesinin yanısıra, rinovirüs, RSV virüsü ve koronavirüs enfeksiyonlarının da grip benzeri bulgulara neden oluyor. Yine bu rapora göre son dört haftalık sürede grip benzeri hastalık nedeniyle poliklinik ve hastane başvurularında artış dikkati çekiyor.”

Grip aşısı altı aylıktan itibaren her yaş grubunda yapılabilir

Grip aşılarının 6 aylıktan itibaren, her yaş grubuna yapılabildiğini belirten Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu Ordukaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grip virüsüne bağlı solunum yolu enfeksiyonları bazı hastalarda hafif seyirliyken, bazı hastalarda ağır klinik bulgulara ve ölüme neden olabiliyor. Gripten korunmanın en önemli yolu yıllık grip aşısı yaptırmak. DSÖ tarafından özellikle risk grubundaki kişilere grip aşısı olması öneriliyor. Risk grubundaki kişiler 65 yaş üstü yetişkinler, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kronik böbrek hastalığı gibi kronik sağlık problemi olanlar, beş yaş altı çocuklar, sağlık çalışanları ve gebeler olarak sıralanabilir. Aşı altı aylıktan itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmeli, hastalarla yakın temastan kaçınılmalı, hastayken mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı ve yaşanılan mekanlar havalandırılmalı.”