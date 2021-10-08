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Yaramazlara biraz batar!

Facebook gözden düşüyor: Gençler en çok Instagram’ı tercih ediyor

ABD’deki bir ankete göre Facebook gençler arasında popülerliğini her geçen yıl biraz daha kaybediyor. Gençler en çok Instagram kullandığını söylerken favorileri Snapchat.

Fotoğraf: AA

Anket ABD’de iki yılda bir Piper Sandler tarafından tarafından 10 bin gençle yapılıyor.


Anket sonuçlarına göre gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması yüzde 81’le Instagram.

Instagram’ı yüzde 77’yle Snapchat takip ederken, yüzde 72’yle TikTok üçüncü sırada.

Ankete katılanların sadece yüzde 27’si Facebook kullandığını söyledi.

Gençlerin favorisi Snapchat

Instagram, gençler arasında en çok kullanılan sosyal platform olsa da ABD’li gençlerin favorisi değil. 

Ankete katılanların sadece yüzde 22’si Instagram’ın favorisi olduğunu söylerken, yüzde 35 bu soruya Snapchat yanıtını verdi. Yüzde 30’un tercihi ise TikTok’tan yana.

Favori uygulaması Facebook olduğunu söylen gençlerin oranı ise yalnızca yüzde 2.

Facebook 2012 yılında Instagram’ı 1 milyar dolara satın almıştı.

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