Instagram ve Facebook’a erişemeyen Pornhub’a koşmuş!

Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarına erişilemediği saatlerde Pornhub sitesinin trafiğinde büyük bir bir artış yaşandı.

4 Ekim’de altı saat boyunca üç sosyal medya platformu da dünya çapında çökmüş, kullanıcılar erişim sağlayamamıştı. Whatsapp’in alternatifi Telegram bu sırada 70 milyona yakın yeni kullancı kazanmıştı.

Instagram ve Facebook’un yokluğunda kullanıcılar yapılacak en iyi şeyin porno izlemek olduğunu düşünmüş ki dünyanın bu alanda en popüler sitelerinden Pornhub söz konusu saatlerde aktif kullanıcı sayısında keskin bir artış gördü.

Pornhub’ın paylaştığı verilere göre site trafiği, platformlarda çöküşün başladığı saatten itibaren yüzde 10,5 kadar arttı. Bu da uygulamalara erişilemediği her saat için yaklaşık yarım milyon kullanıcıya denk geliyor.