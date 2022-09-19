Ezra Miller’ın çevresi: Kendini mesih sanıyor, çiftliğinde harem kurdu

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Çeşitli kaynaklar ünlü oyuncu Ezra Miller’ın çevresindekileri sözlü ve duygusal olarak taciz ettiğini ve kendisinden ‘İsa ve şeytan’ olarak bahsettiğini söylüyor. Vermont’daki çiftliğinde haremi olduğu da iddialar arasında.

Kendini cinsiyetsiz olarak tanımlayan ‘Fantastik Canavarlar’ın yıldızı, kısa süre önce, bir dizi tutuklama, taciz, saldırı ve bir gence rıza inşası suçlamalarının ardından ‘karmaşık zihinsel sağlık sorunları’ nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Pazar günü Vanity Fair’de yayınlanan makaleye göre, Miller’ın çevresindeki bir düzine insan ünlü oyuncunun düşüşünün 2019’da ebeveynlerinin boşanmasının hemen ardından başladığını düşünüyor.

2020’de, Miller’ın İzlanda’daki bir barın dışında bir kadını boğmaya çalıştığı anlaşılan bir video kişisel ve yasal sorunlarının artmasına neden oldu.

‘Miller bir sonraki mesih ve masonlar onu öldürmek istiyor’

Miller’ın ‘bir sonraki Mesih olduğuna ve masonların aktörü öldürmek için iblisler gönderdiğine’ inanan Jasper Young Bear adlı birinden manevi danışmanlık aldığını bildiren kaynaklar, aktörün kendisinden ‘İsa ve şeytan’ olarak bahsetmeyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Miller’in bu inançları benimsediği ve bir grup genç takipçi arasında yaydığı iddia ediliyor.

Vermont’taki çiftlik ve harem

Vanity Fair makalesinin başka bir bölümündeyse Miller, ABD’nin Vermont eyaletindeki çiftliğinde, takipçilerini ve arkadaşlarını tehlikeli ve garip koşullarda barındırmakla suçlanıyor. Mülkün ‘mermi, ot, adaçayı ve bir süperkahraman karakteri olan Flash heykelcikleri’ ile süslenmiş bir sunağa sahip olduğu bildiriliyor.

Miller çoğunlukla genç kadınlardan oluşan bir ‘haremini’ kurmakla suçlanıyor. Yıldızın çiftliğinde ‘onları birbirine düşürdüğü, onlara bağırdığı, diğerlerinin önünde küçük düşürdüğü’ iddia ediliyor.

Aktörün yasal sorunlarının çoğu çözülmüş olsa da Miller, ağır bir hırsızlık suçlamasıyla yargılanmak üzere gelecek ay mahkemeye çıkacak. Oyuncu, mayıs ayında Vermont’taki bir konuttan alkol çaldığı iddiasıyla tutuklanmış ve Miller’in temsilcisi, bunun bir tarif için arkadaşından pirinç şarabı ödünç alma konusunda bir yanlış anlama olduğunu iddia etmişti.

‘Yoğun bir kriz dönemindeyim’

Miller, ağustos ayında yaptığı açıklamada, hayatının son dönemini ‘yoğun bir kriz süreci’ olarak nitelendirmişti.

Açıklamasında, “Geçmiş davranışlarımla endişelendirdiğim ve üzdüğüm herkesten özür dilemek istiyorum. Hayatımda sağlıklı, güvenli ve üretken bir aşamaya geri dönmek için gerekli çalışmaları yapmaya kararlıyım.”