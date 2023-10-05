Eylüldeki sıcaklık artışı bilim insanlarını şaşırttı: Olağanüstü bir rekor

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre, eylül ayı sıcaklıkları bir önceki en yüksek değeri büyük farkla aşarak kayıtlara geçen en sıcak ay oldu.

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Geçen ay 1991-2020 arasındaki ortalama Eylül ayı sıcaklığından 0,93C santigrat derece daha sıcaktı ve 2020’de kırılan bir önceki rekordan 0,5C daha sıcak oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre uzmanlar, El Niño hava olayına ek olarak küresel ısınmaya yol açan gazların salınımlarının devam etmesinin da sıcaklığa neden olduğuna inanıyor.

Bazı bilim insanları sıcaklık artışının fazlalığı karşısında şok olduklarını söyledi. Uzmanlara göre 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor.

Eylül ayındaki sıcaklık artışı, kuzey yarımkürede kayıtlara geçen en sıcak yazın ardından geldi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden alınan veriler, 1940’a kadar giden kayıtlarda uzun vadeli ortalamadan en büyük sıçramanın bu ay yaşandığını gösteriyor.

‘Çılgınca’

Bilim insanları veriler karşısında şaşkınlıklarını ifade ediyor.

Deneyimli bir araştırmacı olan Zeke Hausfather, sosyal medya platformu X’te “Bir iklim bilimci olarak diyebilirim ki bu ay kesinlikle şaşırtıcı derecede çılgıncaydı” diye yazdı.

Uzun vadeli yakın dönem ortalaması neredeyse 1 derece aşılmışken, bazı bölgelerde daha büyük farklılıklar gözleniyor. Örneğin Avrupa’da, uzun vadeli ortalamanın 2.51C aşılması dikkat çekici.

Geçtiğimiz ay, sanayi öncesi dönem olarak adlandırılan bu dönemdeki sıcaklıkların yaklaşık 1.75C üzerindeydi. Bu şimdiye kadar kaydedilen tek bir ay için en yüksek rakam. Bu durum araştırmacılar arasında büyük bir tedirginliğe neden olacak.

2015’te Paris’te düzenlenen iklim zirvesinde bir araya gelen ve Paris İklim Sözleşmesi’ni imzalayan siyasi liderler, bu yüzyılda küresel sıcaklıklardaki artışı 1.5C’nin altında tutmak için çaba gösterme konusunda anlaşmıştı.

Eylül ayı rakamı bu anlaşmanın ihlali anlamına gelmiyor, zira Paris’te belirlenen hedef on yılları ifade ediyor. Ancak gidişat endişe verici.