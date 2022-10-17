Evrensel’e SADAT eleştirisi nedeniyle para cezası

Evrensel gazetesine Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.’nin (SADAT) eleştirildiği köşe yazısı nedeniyle 15 bin TL tazminat cezası verildi.

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SADAT’ın ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’la ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Türkiye’de askeri kamp kurduklarını’ iddia etmişti. Akşener, bu kampların fotoğraflarını gördüğünü de açıklamıştı.

Dava istinafa gidecek

Evrensel yazarlarından Yusuf Karadaş’ın ‘İktidarın karanlık örgütü SADAT’ başlıklı köşe yazısı nedeniyle ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla dava açılmıştı.

Evrensel’de yer alan habere göre Büyükçekmece 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada SADAT avukatı, haberde ‘gerçeği yansıtmayan ifadeler bulunduğunu’, ‘karanlık örgüt’, ‘savaş aygıtı’ gibi kelimelerin ‘kişilik hakkını zedeleyici nitelikte olduğunu’ iddia etti.

Gazetenin avukatı Devrim Avcı, haberin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. Mahkeme, davayı kabul ederek gazeteyi 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Avukat Avcı davayı istinafa taşıyacaklarını söyledi.