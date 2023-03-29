Evren Devrim Zelyut: Servet transferine dur demeliyiz

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervini yediler, yetmedi 128 milyar dolar da şirket dövizlerini ve vatandaşın elindekini kullandılar, yine de yetmedi, kasa eksi 50 milyar dolarda…

Ancak ellerde Kur’an, dillerde besmele ile, yapılan hatalar örtülmeye çalışılıyor. Nereye kadar devletin zayıf düşürülmesine izin vereceğiz?

Suriye’de Yeni Osmanlı diye yola çıkanlar tam 100 milyar dolarımızı batırdı, yetmedi milyonlarca Arap ülkemize doldu. Yarın güney illerinin bağımsızlığı tehlikeye girince şimdi milliyetçi geçinenler Amerika’daki çiftliklerinde, İngiltere’deki lüks villalarında kahvelerini yudumlarken, bizim evlatlarımızın vereceği mücadeleyi sabah gazetelerinden huzur içinde okuyacaklar…

Buna izin vermemek gerek… Din ile milliyet ile yapılan servet transferine dur dememiz gerek…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı