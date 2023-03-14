Evren Devrim Zelyut: O rakam düşmeyecek, çakılacak!

Dana bonfile almak istedim ve rakama bakınca gözlerime inanamadım! Tam 550 TL. Umudu kestim, kıymanın kilosuna baktım, yağsız rosto kıyma 309 TL

Yahu iyi misiniz?

Bu ülke, biz kara önlükler, beyaz yakalar takarken, her sabah andımızı bağıra bağıra gururla okuduğumuz dönemlerde, en fakirimize bile haftada bir kez et yeme fırsatı veriyordu.

Ve o ülke o hali ile Kıbrıs’ta dağlara, Ege’de maviliklere adını yazmıştı. Ama şimdi sözde milliyetçi, sözde dinci yönetim halkını beslemekte zafiyet gösteriyor.

Bana söyleyin şimdi, milliyetçilik aç kalmak mıdır, yoksa yabancılar evler alırken bu ulusun evlatlarının kiralayacak bir konut dahi bulamaması mıdır?

Bana söyleyin, ezan, bayrak deyip bir avuç mutlu azınlığa bu ülkenin kaynaklarını hediye etmek midir anladığınız?

Ama hamdolsun, çözümsüz değiliz, başta et fiyatları olmak üzere, bizi rahatsız eden her yüksek rakamı indirmek için planlar yapılmış durumda.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı