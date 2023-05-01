Evren Devrim Zelyut: Konutta gerçek müjde

Millet İttifakı gelirse neden konut fiyatları düşer dediğimizde maddeler halinde gerekçelerimizi hatırlayalım:

1-Kılıçdaroğlu‘nun başkan seçilmesi ile yurda girecek yabancı sermaye, kurların ateşini söndürecek. Zaman içinde kadroların oturması ile artacak girişler kuru 18 seviyesine doğru iterken ekonomide güvenin tekrar gelmesi kura bağlı maliyetlerin aşağı inmesine neden olacak.

İnşaat maliyetlerinin gerilemesi ise konut arzında artışa neden olarak orta gelir için yapılan konut sayısını artıracak.

2-Enflasyondaki gerileme yatırım amacı ile konut alımını bitirecek. Konuta gerçekten barınma gözü ile bakılacak, haliyle ek talep ortadan kalkınca fiyatları yukarı çıkartan bir gerekçe silinmiş olacak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı