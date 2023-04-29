Kılıçdaroğlu konut sözü verdi: Dar gelirleri yuva sahibi yapacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kiralardaki fahiş artışına dikkat çekerek, dar gelirlilere yuva sahibi olma sözü verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, ‘kiralar’ başlığıyla paylaştığı videoda barınma sorununun kangrenleştiğini vurguladı. 2002’de halkın yüzde 75’i ev sahibiyken, bugün bu oranın yüzde 55’e düştüğünü ifade ederek, “Yeni jenarasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların, hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil” dedi.

Bir yıl içinde kiraların yüzde 197 arttığını kaydeden Kılıçdaroğlu, asgari ücret 8 bin 500’ken bir evin kirasının ortalama 7 bin 400 olduğuna dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

*Bütün bir ay gece gündüz çalış, sonra kazandığın üç kuruşun ikisi kiraya gitsin. Bu ‘Erdoğan kapitalizmi’nin altında ezil.

*Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çetelere buradan servet transferi yaptılar. Çeteler semirirken halk barınma hakkından dahi yoksun bırakıldı.

*TOKİ’yi ‘beşli çetelere’ kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Orta sınıfı, hele hele yoksulları resmen unuttular.

*İster ayrımcı, ister ırkçı desinler. Ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancılara koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek.

*Barınma, kira krizini sorununu çözmek için ikinci yüzyıl programını geliştirdik. 15 Mayıs’ta iktidara geldiğimizde devlet tüm gücüyle barınma hakkının tesisi için çalışacak. Nitelikli konutu herkese hak gören konut politikasıyla ülkedeki barınma sorununu çözeceğiz.

*‘İkinci Yüzyıl Konut Programı’yla dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Dezavantajlı gruplara, yeni evlenenlere, uzun süredir işsiz olanlara sosyal konutta öncelik vereceğiz.

*Devlet depremde yıkılan kentlerin inşasına koyulurken, konut birlikleri ve kooperatiflerinin dar gelirli vatandaşlarımız için kiralık sosyal konut inşa etmesini sağlayacağız.

*Sosyal konutların sayısını mümkün olan en hızlı şekilde artıracağız. Bu süre zarfında, kiracıları destekleyeceğiz.

*Sosyal konut satın alanların, özel haller dışında belli bir süre bu konutları satmalarının veya kiraya vermelerinin önüne geçeceğiz.

*Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu alarak, bankada döviz cinsi mevduat veya bireysel emeklilik hesabı açanlara vatandaşlık verilmesi uygulamasına son vereceğiz.