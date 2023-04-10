Evren Devrim Zelyut: Konut fiyatları düşer mi?

Peki gelecek dönemde orta ve alt gelir grupları ev sahibi olabilir mi? Konut fiyatları düşer mi?

Bu sorunun cevabı seçmenin 14 Mayıs’ta yapacağı tercihe bağlı. Eğer Kılıçdaroğlu başkan seçilirse konut piyasasında işler değişir, nasıl mı? Madde madde anlatalım:

*Kılıçdaroğlu gelirse Türkiye’den kaçmış yüz milyarlarca dolar yabancı sermaye kademeli olarak ülkemize geri dönecek. Dönüş nedenleri ise ekonomide daha akılcı politikalarla bir adamın keyfine göre değil, piyasa gerçeklerine uygun bir yönetimin başlaması olacaktır.

Bu konuyu somut hale getirelim: Yani yabancı sermaye sahipleri ticari yaşamda hukuki bir süreç yaşarsa, eyvah benim karşımda hükümetin adamı var, zarar görebilirim, demeyecek. Gelecek, rahat rahat iş yapabilecek.

Ya da bir hisse yatırımcısı, banka hisseleri aldığında, bir sabah uyandığında bankacılık sistemini zora sokmuş uygulamalar görmeyecek. Veya faizi enflasyonun altına zorla iterek piyasaya müdahale edildiğine şahit olmayacak… Zarar etmeyecek, Türkiye kârla, güvenle anılacak…

En önemlisi de Türkiye’deki enflasyon halkın alım gücünü yedi bitirdi, alım gücü düşen bir ekonomiye kim gelir yatırım yapar? İşte bütün bunlar düzelecek…

Yabancı sermaye geldikçe dolar düşecek, maliyetler de inecek ve konut üretmek mümkün hâle gelecek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı