Evren Devrim Zelyut: Erdoğan, Şimşek’i çağırarak hatayı zımnen kabul etmiş oldu

Erdoğan ekonomisi dışa bağlı ekonomiyi yüzdürmek için 2021 öncesinde devlete ait 128 milyar dolarlık rezervi yaktı. 2021 sonrasında ise KKM ve ihracatçı dövizleri yakıldı.

Türkiye ekonomisi yapısal sorunlarla uğraşırken bir de 100 milyar dolarlık bir deprem yıkımı ile karşılaştı.

Bütün bu olaylar ve rakamları yan yana koyduğumuzda Türkiye’nin bu ucube sistemi sürdürmesi için en fazla 40/50 günlük bir enerjisinin kaldığını değerlendiriyoruz.

Erdoğan, Şimşek’i çağırarak yaptıklarının hata olduğunu zımnen kabul etmiş oldu. Ama Şimşek bile bu tabloyu çeviremez. İşimiz uzun ve planlı hareket etmemiz gerek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı