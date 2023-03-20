Evren Devrim Zelyut: Dolarda ve borsada yabancı planı

Yabancı diplerden borsaya girip, BIST yukarı gittikçe kâr edecek. İlk girecekleri sektör de bankacılık olacak. Yukarıda bankalar zarar edecek diyenlerin bu işi bilmediklerini gösterdim. Banka hisseleri liderliğinde yükseliş, holdingler ve sanayi hisseleri ile devam edecek. Daha sonra yabancı en üstten borsayı satıp, düşükten dolarını alıp evine dönecek. Burada doları bahar aylarında üstten alıp zarar edip, sonra borsa gidiyor deyip, durup durup borsaya da zirveden girmeyin.

Borsanın ucuz olduğu bu dönemlerde uzmanlara danışıp bilançosu iyi şirketlerde uzun vadeli pozisyonlar açmayı değerlendirin. Unutmayın yeni bir sayfa açılıyor. Bu durum, riskleri de fırsatları da beraberinde getirecek. Dolar da, borsa da sürekli çıkmaz, ya da düşmez. İne çıka, trendler halinde ilerler. Bu trendlerin kırılma anlarını size kabaca anlattım. Hepinize bol şans diliyorum…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı