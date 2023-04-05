Evren Devrim Zelyut: Bu para AKP oligarklarına aktı

AKP 20 yıl boyunca kendisine bağlı bir zenginler grubu oluşturdu. Bu elit, kaymak tabaka ile hem ülkeyi yönetti, hem de kaynakları kendilerine transfer ettiler.

Ne zaman halka birazcık daha pay verin desek, ülkede kaynak yok, verirsek enflasyon olur dediler…

Ne büyük bir yalan!

Türkiye zengin bir ülke, kaynakları da var! 1 trilyon dolara yakın bir millî hasılası var. Yani ürettiği mal ve hizmetlerin toplamı en kötü halde 800 milyar dolar.

Bütçe dediğiniz konu zaten siyasi bir tercihtir. Yönetimler şu kararı verir: Bu para kime akacak?

Son yirmi yılda bu para AKP oligarklarına aktı.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı