Evren Devrim Zelyut: Borsada 20 yılda bir gelen fırsat

2023 ilk iki ayında Borsa İstanbul piyasa değeri olarak 29. sıradadır. Dünyada son sıralardayız…

Peki borsamızdaki şirketler neden dünyanın en ucuzu haline geldiler? Çünkü AKP’nin siyaset ve ekonomi politikalarında yaptığı yanlışlar yabancı yatırımcıyı kaçırdı.

Düşünsenize bir yabancı olsanız tek adamın dudağı arasına tüm mal varlığınızı koyar mısınız? Her sabah değişen ekonomi kurallarına inanıp paranızı buraya getirir misiniz? Bu nedenle 2012 yılından beri kaçan sermaye 100 milyar doları geçmiştir.

Şimdi seçimlerden sonra yeni bir başlangıçla bu sermayenin fazlası ile geri dönmesi, başta Borsa İstanbul olmak üzere şirketlerimizin değerlerini yukarıya doğru taşıyacaktır.

Böylesine büyük bir değişim kapıdayken buna 20 yılda bir gelen fırsat desek yanlış olmaz. O zaman ülkemizin şirketlerine ortak olmak mı mantıklı olur, yoksa bir senaryoya kapılıp doların 40 lira olacağına inanmak mı?

Borsa İstanbul’da bilançosu kuvvetli şirketleri tek bir fiyattan değil, düşerken kademeli olarak almak eğer bu ülkede mevcut yönetim gider diyorsanız yapmanız gereken en mantıklı hareket olabilir…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı