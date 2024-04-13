İçinde Bayraktar ailesinin de olduğu Filistin eyleminden fotoğraf paylaşarak “Jet yakıtı satmışlar” diyen siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı.

Yavuz ifadesinde “Paylaşımımın Bayraktar ailesi ve Baykar şirketiyle hiçbir alakası olmayıp, paylaştığım görselin görselin bir iletişim hatası oldugunu kabul ediyorum” dedi.

Evren Barış Yavuz. (X)

Gazze’de altı aydır süren saldırılardan dolayı hükümete İsrail’le ticareti durdurması yönünde baskı vardı. İktidar her seferinde ticaret iddiasını yalanlayıp topu özel şirketlere atıyordu.

Ancak önceki gün Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi. Kısıtlama getirilen ürünler arasında ‘jet yakıtı’ da vardı.

Yavuz, aralarında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın da olduğu, Filistin eyleminden bir fotoğraf paylaşarak “Jet yakıtı satmışlar” yazmıştı.

Haluk Bayraktar bu paylaşım üzerine X hesabından “İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi X hesabından Bayraktar’a yanıt verilerek, ‘İmamoğlu’na iftira atıldığını ve hukuki sürecin başlatılacağı’ belirtilmişti.

Tutuklandı

‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla ifadesi alınan Yavuz tutuklandı.

10Haber’den Ersin Erdoğlu, Yavuz’un ifadesini paylaştı. Yavuz, ifadesinde paylaşımının Bayraktar ailesini alakası olmadığını, sadece Filistin eyleminde kullanılan sembolik bir görsel olduğu için bu fotoğrafı kullandığını söyledi.

Amacının tutarsızlığa dikkat çekmek olduğunu kaydeden Yavuz, görselin bir iletişim hatası olduğunu belirtti.

Yavuz “Alevilerin PKK’sı neden olmalıydı” yazısının da kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi.