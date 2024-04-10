İBB'nin resmi hesabından Bayraktar'a yanıt: Hukuki süreç başlatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi hesabı, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı dün İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi. Türkiye’nin kısıtlama getirdiği kalemler içinde ‘jet yakıtı’ da vardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘iletişim ekibinden’ olduğu belirtilen Evren Barış Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın da olduğu fotoğrafın üzerine “Jet yakıtı satmışlar” yazdı.

Yavuz’un bu paylaşımına Haluk Bayraktar X hesabından şu ifadelerle yanıt verdi:

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. ‘Alevilerin de PKK’sı olmalı’ diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.”

Bayraktar’ın paylaşımından sonra Yavuz, X hesabını kapattı:

Daha sonra İBB’nin resmi X hesabından Bayraktar’a şu yanıt verildi:

“Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.

Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.

Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz.

Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor.

Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir.“