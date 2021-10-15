Evde ölü bulunan Kenyalı atletin kocası gözaltında

Kenya’da polis, önceki gün evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan atlet Agnes Tirop’un kocasını gözaltına aldı.
25 yaşındaki Tirop, ülkenin batısındaki Iten’deki evinde ölü bulunmuş, kocasından şüphelenildiği açıklanmıştı.
Polisin açıklamasında, Tirop’un kocası Emmanuel Rotich’in dün komşu bir ülkeye gitmeyi planlarken yakalandığı, liman kenti Mombasa’da gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Tirop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya’daki Rekorlara Giden Yol Yarışı’nda ise 30:01’lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı.