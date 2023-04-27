Ev sahipleri altı aydan az süreli sözleşmeye yöneldi

Konut sektörü temsilcileri, kirada yüzde 25 artış sınırının piyasa gerçekliğinden uzak olduğunu belirtiyor. Bu durum konut sahiplerini satış ya da kısa süreli kiralamaya yönlendiriyor.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresini uzatmayı düşündüklerini açıklamıştı. Buna göre fahiş kira artışlarına hapis cezası gibi yaptırımların getirilmesi de planlanıyor.

Dünya’ya konuşan uzmanlar, konut fiyatlarındaki yükselişin ardından kira sınırı uygulamasının da piyasanın gerçekliğinden uzak kaldığını vurguluyor.

Altı aydan kısa süreli kontrat

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Koçak, kirada yüzde 25 sınırının uzatılmasının ardından ev sahiplerinin de farklı alternatifleri değerlendirmeye başladığını anlattı: “Kira artışı sınırının ardından ev sahipleri genelde iki seçeneği tercih ediyor. Bazıları konutlarını satmaya başladı. Evleri boş olanlar da ya altı aydan kısa süreli kontratlar yapıyor ya da günlük ve haftalık gibi daha kısa süreli kiralamalara yöneliyor. Yüzde 25 sınırının uzatılması kısa süreli kiralamaları daha da artıracağını düşünüyorum.”