Eurovision’dan Özkan Uğur paylaşımı

MFÖ grubunun üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’un ölümünün ardından Eurovision’un sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

MFÖ grubuyla 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla ‘Diday Diday Day’ ve ‘Sufi’ şarkılarıyla Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Uğur için Eurovision’un resmi Instagram hesabından taziye mesajı paylaşıldı:

“1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision’da ülkesini temsil eden, Türkiye’nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur’un vefatı nedeniyle çok üzgünüz”

Ayrıca Eurovision’un Youtube hesabından da MFÖ’nün Eurovision seslendirdiği ‘Diday Diday Day’ ile ‘Sufi’ adlı parçaları paylaşıldı.