Erkan Oğur’dan Özkan Uğur’a ‘sazlı’ veda

Müzisyen Erkan Oğur, dün hayatını kaybeden meslektaşı Özkan Uğur’a “Güllerin içinden” şarkısıyla veda etti.

MFÖ grubunun üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçının ölümünün ardından siyaset ve sanat dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Uğur’a veda etti.

Erkan Oğur, Özkan Uğur’un MFÖ grubuyla birlikte seslendirdiği efsaneleşmiş ‘Güllerin İçinden’ şarkısını sazıyla çaldığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Oğur, Uğur’u “Özkan Uğur güllerin içinden geldi, güllerin içine gitti” sözleriyle uğurladı.