Kanserden 69 yaşında hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden sanatçı Özkan Uğur‘un cenaze töreni programı belli oldu.

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Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmiş ancak geçtiğimiz aylarda hastalığını tekrar nüksetmişti. Entübe edilen Uğur bugün hayatını kaybetmişti.

Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.

Uğur’un naaşının 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.