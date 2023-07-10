Özkan Uğur’un yoğun bakım doktorundan ‘teşekkür’ paylaşımı

MFÖ grubunun üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki tedavisinde görev alan anestezi uzmanı Aylin İlksöz, Uğur’a teşekkür ettiği bir yazı yayımlayarak son anlarını anlattı.

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Uzun yıllardır kanserle mücadele eden 69 yaşındaki Uğur, tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Usta sanatçının ölümünün ardından siyaset ve sanat dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok kişi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla Uğur’a veda etti.

Bir paylaşım da bir buçuk aylık yoğun bakım sürecinde Uğur’un yanında olan anestezi doktoru Aylin İlksöz’den geldi.

Uğur’un ölüm haberini ailesine kendisinin verdiği söyleyen İlksöz, Uğur’a son anlarında öğrettikleri için de teşekkür etti. İlksöz’ün paylaşımı şöyle:

*Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri Özkan Uğur’un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.

*Özkan Uğur’la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero’yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur’dan bahsetmek istiyorum.

Bizlere yine örnek olduğun için teşekkürler

*Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek…

*Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!

Ne yaptık ne ettiysek olduramadık

Sevgili eşi Aysun Aslan ve Alişan Uğur sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size

Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık…