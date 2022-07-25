Eurovision Ukrayna’da yapılmayacak: Yeni ev sahibi yarışmanın ikincisi

Şarkı yarışması Eurovision önümüdeki yıl, 2021’in kazanını Ukrayna yerine Britanya’da yapılacak.

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Bu yıl mayısta İtalya’da 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı ‘Stefania’ adlı şarkısıyla Ukrayna’yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra’ grubu kazanmıştı.

Yarışmanın organizatörleri Rusya’nın işgali sonrası Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle ev sahipliği yapamayacağına karar verdi.

Bu yılki yarışmanın ikincisi Britanya olduğundan ülkenin devlet kanalı BBC ile görüşmeler sürüyordu.

Yarışmanın hangi şehirde olacağı henüz netleşmedi ancak Glasgow, Manchester ve Bristol kentlerinin afı geçiyor.