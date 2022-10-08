Eurovision, 13 Mayıs’ta Liverpool’da

Eurovision şarkı yarışmasının 2023’te Britanya’nın Liverpool şehrinde yapılacağı kesinleşti. Volodimir Zelenski’nin Ukrayna Mariupol’da etkinliği gerçekleştirmenin mümkün olmadığını açıklaması üzerine organizasyonu, son yarışmada ikinci olan Birleşik Krallık üstlenmişti.

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Ukrayna’nın, Rus işgali nedeniyle ev sahipliği yapamadığı etkinlik 13 Mayıs’ta 25 yıl aradan sonra ilk kez Birleşik Krallık’ta düzenlenecek.

Birleşik Krallık’ta, Eurovision’a ev sahipliği yapmayı teklif eden 20 şehirden biri olan Liverpool son ikiye kaldığı Glasgow’u geçerek bu hakkı elde etti.

Liverpool 67’nci kez düzenlenecek yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Graham Norton’un BBC’nin ‘The One Show’ programında Cuma günü yaptığı duyuru, dünyanın en çok izlenen müzik etkinliklerinden birini sahnelemek için altı aylık çılgınca bir hazırlığın başlangıç ​​sinyalini verdi.

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İki yarı final ve dört saatlik büyük final ile üç canlı etkinlik Liverpool’un 11 bin kişi kapasiteli M&S Bank Arena’sında olacak.

“Eurovision Liverpool’a geleceği için çok heyecanlıyım. Bu çok büyük bir olay ve tüm dünyanın gözleri, özellikle de Ukrayna’daki arkadaşlarımızın gözleri bizim üzerimizde olacak” diyen Liverpool belediye başkanı Joanne Anderson, “Şimdiye kadarki en iyi partiyi vermek için çalışmaya başlıyoruz. Ukrayna, söz veriyorum, sizi gururlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Türkiye 2013 yılından beri Eurovision’a katılmıyor.