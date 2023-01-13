Ether’den sonra Bitcoin de kıpırdandı

Kripto para birimi Bitcoin, en son Kasım 2022’de gördüğü 19 bin dolar seviyesine yeniden ulaştı. Bitcoin, gördüğü en yüksek değerindense çok uzakta.

Fotoğraf: AA

Bitcoin, sadece birkaç yüz dolar değerle başladığı yolculuğunda 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmiş ve aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına geriledi.

Kasım-aralık boyunca 16 bin dolarla 17 bin 800 dolar arasında gidip gelen Bitcoin, yeni yıla 16 bin 600 dolar değerle başladı. Yılın başından beri yükselen Bitcoin, dün 19 bin dolar seviyesini geçti. Şimdiyse 18 bin 800 dolar seviyesinde seyrediyor.

Diğer bir kripto para birimi Ether de yılın başından beri yükselişte. Ether dün, en son Kasım 2022’de gördüğü seviye olan 1400 doları görmüştü.