Ether kıpırdandı: 1400 dolara ulaştı

Kripto para birimi Ether, en son Kasım 2022’de gördüğü 1400 dolar seviyesine yeniden ulaştı. Ether, gördüğü en yüksek değerindense çok uzakta.

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Ether, sadece birkaç dolar değerle başladığı yolculuğunda 12 Kasım 2021’de 4 bin 644 dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Ether, bu seviyeden sonra düşüşe geçmiş ve aralıklarla yükselse de Temmuz 2022 başında 1065 dolar seviyesine kadar geriledi.

7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ortalama 1400 doları gören Ether, sonrasında 1100-1300 dolar seviyesinde ilerdi.

Ether, bugünse 1400 dolar seviyesini geçti. Bugün 1410 dolara çıkan Ether, şu an 1400 dolar değerinde.

Eylül ortasında maliyetleri düşüren ‘Merge’ isimli büyük bir güncelleme geçiren Ether’in gelecekte yükseleceği beklenmiş olsa da kısa süreler haricinde düşüş devam etti.