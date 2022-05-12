Eskişehir’deki yasak kararının nedeni ‘güvenlik riski’ymiş

Eskişehir valiliği, kentte 15 gün boyunca etkinliklere yasak getirilmesini ‘güvenlik riski’yle gerekçelendirdi.

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Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

12-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan ve çok sayıda ünlü sanatçının katılacağı müzik festivali Anadolu Fest de yasaklanmıştı. Karara festivale katılan sanatçılar dahil birçok kişi tepki göstermişti. Festivalin 9-12 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı.

Saldırıya dikkat çekti

Valilik, organizatör şirketinin kararın iptali istemiyle Eskişehir İdare Mahkemesi’nde açtığı davaya savunma gönderdi.

Valilik, terör örgütlerinin saldırılarını anımsatarak şunları kaydetti: “DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylemler hazırlığı içinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinde yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son güne bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbarı bilgi bulunduğu, 20/04/2022 tarihinde Bursa’da yapılan saldırıyı üstelenen şahısların halen yakalanamadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı (…)”