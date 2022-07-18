Eskişehir ve Çanakkale’de çayır tırtılına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Eskişehir ve Çanakkale’de Tekirdağ’da ortaya çıkan bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

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Trakya’da ayçiçeği tarlaları çayır tırtıl istilası altında. Bazı alanlarda mısırda da görülen çayır tırtılı ürüne büyük zarar veriyor.

Çayır tırtılı ayçiçeğinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar veriyor. Zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden oluyor. Daha önce 2012’de ayçiçeğinde çayır tırtılı görülmüştü. Üreticiler o dönemde tırtılın daha az görüldüğünü, bu yılas çok daha yaygın olduğunu ifade ediyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarlaların doğal afet bölgesi ilan edilmesini isteyerek çiftçinin ilaç ve drone parasının karşılanmasını talep etmişti. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Çiftçilerimizin taleplerine anında karşılık vererek devletimizin yanında olduklarını gösterdik” dese de ürünleri zarar gören çiftçilerse ilgisizlikten şikayetçi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasında, çayır tırtılının, uygun dönemde müdahale olmadığı zaman yeşil aksamın tamamını yiyerek ürüne büyük zarar verdiğinin aktarılarak şunlar dendi:

“İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında İl Müdürü Erdem Karadağ, ilgili şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin koordinesinde Eceabat, Gelibolu, merkez ilçe, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde 31 ekip ile sörvey ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. 16 Temmuz’da Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde yürütülen sörvey ve eğitim faaliyetlerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Levent Efil de katılmıştır.

Üreticilere SMS bilgilendirmesinin yanı sıra il müdürlüğü web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ziraat odaları, muhtarlar, ilimizde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayiler, arı üreticileri ve ilgili STK’lar bilgilendirilmiştir. Yapılan arazi tespit çalışmalarında ise Eceabat, Gelibolu, Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve merkez ilçedeki bazı köylerde çayır tırtılı erginine rastlandı. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ile kimyasal mücadele çalışmalarına başlanmıştır. Şu anda Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimizde zararlıya rastlanmamıştır.”

Eskişehir’de 6 bin 759 dekar alanda bulaşıklık

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ayçiçeği üretim alanı itibariyle Türkiye’de 12’nci sırada yer alan kentte müdürlüğün teknik personelinin incelemeleri ve üreticilerden gelen bilgiler sonucu yaklaşık 6 bin 750 dekar alanda bulaşıklık tespit edildi.

Tespit çalışmaları sonrasında zararlıyla mücadeleye başlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, çayır tırtılının bitkinin yaprak ve çekirdek kısmını yiyerek, üründe büyük verim kaybına sebep olduğunu söyledi:

“Bu nedenle, ilimizde teknik personelimiz tarafından ‘çayır tırtılı’ zararı tespiti yapıldıktan bir gün sonra ilaçlama çalışması başlamış, konu hakkında muhtarlarımız, üreticilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme mesajı atılmıştır. Üreticilerimiz ve teknik personelimiz kol kola bu zararlı ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmektedir. Uygulanan kimyasal mücadele yanında kültürel mücadele olarak özellikle sonbaharda toprak derin sürülmek suretiyle kışı geçirmek üzere toprağa giren larvalar öldürülmüş olur. Üretimin itici gücü bal arılarının göz önüne alınarak ilaçlama yapılması çok önemlidir.”

Gümüş, zararını en aza indirmek için üretim yerlerinde çayır tırtılıyla karşılaşıldığında vakit kaybedilmeden en yakın ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bilgi verilmesi ve acilen ilaçlamaya başlanması gerektiğini bildirdi.