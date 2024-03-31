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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir: CHP adayı rahat aldı

Eskişehir’de CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce, AKP’nin adayı İdris Nebi Hatipoğlu’nu yaklaşık 13 puan farkla yendi.

Kentte sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Son durum şöyle:


CHP: Yüzde 51,02

AKP: Yüzde 37,85

İYİ Parti: Yüzde 3,59

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