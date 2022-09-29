Eski Sur Belediyesi eş başkanı Filiz Buluttekin’e tahliye

Yerine kayyım atanan eski Diyarbakır Sur Belediyesi eş başkanı Filiz Buluttekin tutuklu yargılandığı davadan tahliye oldu.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre 2019’da yerine kayyım atanan Buluttekin’in ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcılık dosyadaki hususların giderilmesini talep ederek, Buluttekin’in tutukluluğunun devamını istedi.

Buluttekin, savunmasında “Tüm basın açıklamalarına siyasi faaliyet ve anayasal haklarım çerçevesinde katıldım. Herhangi bir şekilde suça iştirak etmedim. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Buluttekin’in avukatı Suzan Akipa, müvekkiline isnat edilen suçların basın açıklamaları ve eylemler olduğuna işaret ederek, bu eylem ve açıklamaların siyasi parti faaliyetleri kapsamında anayasal bir hak olduğunu belirtti.

Avukat Sertaç Buluttekin de müvekkiliyle aynı dosyadan gözaltına alınan ve tutuklananların hepsinin tahliye edildiğini hatırlattı. Mahkeme, cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak Buluttekin’in tahliyesine karar vererek, duruşmayı 15 Kasım’a erteledi.