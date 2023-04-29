Eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro, kongre baskınını kışkırttığı suçlamasını reddetti

Eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, polise verdiği ifadede 8 Ocak’taki kongre, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayı baskınını kışkırttığı suçlamasını kabul etmedi.

Jair Bolsonaro. Fotoğraf: AA

Federal Polise iki saat ifade vermesinin ardından çıkışta gazetecilerle karşılaşan Bolsonaro, kongre baskınıyla ilgili olarak hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Eski enformasyon bakanı ve Bolsonaro’nun şu anki danışmanı Fabio Wajngarten ise olayların yaşandığı 8 Ocak’ta Bolsonaro’nun ABD’de olduğunu hatırlatarak, devlet binalarına yönelik baskınları Bolsonaro’nun da doğru bulmadığını belirtti.

Wajngarten, Bolsonaro’nun tekrardan federal polise ifade etme vermeye istekliği olduğunu vurgulayarak, “Başkan, seçimin sona ermesinden sonra hayatında yeni bir sayfa açtı, hiçbir şey söylemedi, inzivaya çekildi ve 30 Aralık’ta ABD’ye gitti” dedi.

Brezilya yüksek mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes, 15 Nisan’daki açıklamasında, 8 Ocak’taki olaylara ilişkin ifade vermesi için Bolsonaro’ya 10 günlük bir süre tanımıştı.

Brezilya’daki kongre baskınını kışkırttığı suçlamasıyla soruşturulan Bolsonaro, 30 Aralık 2022’de gittiği ABD’den 30 Mart’ta ülkesine geri dönmüştü.

Ne olmuştu?

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, ordu karargahları önünde toplanıp silahlı kuvvetleri Lula’nın görevi devralmasını önlemeye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123’üncü yıldönümü 15 Kasım’da gösteriler başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak’ta ise polis bariyerini aşıp kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme binasına girilmesini engelleyememişti.

Kongre ve diğer kamu binalarına yönelik baskına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800’e ulaştığı bildirilmişti.

Yeni devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te parlamentoda yemin edip görevine başlamıştı.

Bolsonaro da Lula görevi teslim etmeden önce ABD’ye gitmişti.