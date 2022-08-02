Esfender Korkmaz: Veriler, ekonomide krizin daha da derinleşeceğini gösteriyor

Açıklanan ekonomik veriler, ekonomide krizin derinleştiğini ve daha da derinleşeceğini gösteriyor. Yaşamakta olduğumuz istikrar sorununun önemli iki nedeni olan; Güven sorunu ve döviz sorunu ile ilgili verileri geçen hafta TÜİK açıkladı.

Geçen sene Temmuz ayında 100 güven sınırında olan (100,6) ”Ekonomik Güven Endeksi”, bu sene 93,4’e geriledi, yani güven sınırının altına düştü. Ekonomik güven endeksi, üretici ve tüketici güvenini gösteriyor. Dahası üretici ve tüketici, bugünkü genel ekonomik durumun ve kendi hane halkının maddi durumunun, geçen seneye göre kötüleştiğini söylüyor. Ayrıca seneye daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

Ekonomide olumsuz beklentiler, krizi derinleştirir. Zira bu beklentiler tüketimi- tasarrufu ve yatırımı etkiler. Türkiye için yurt dışı güven de düştü. Türkiye’nin yurt dışında uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerinde iflas sigorta risk pirimi 860,24 baz puana yükseldi. Üç büyük Raiting kuruluşunun ülke notu; aşırı spekülatif, yatırım yapılamaz şeklindedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı