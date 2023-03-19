Esfender Korkmaz: Üniversiteler çok kan kaybetti

Türkiye’de 208 Üniversite var. Bunların 79’u Vakıf Üniversitesidir. Ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yüzde 92,3’ü devlet, yüzde 7,7’si Vakıf Üniversitelerine kayıtlıdır. Vakıf üniversitelerinde, bazıları hariç derslerin çoğu, dışarıdan gelenlere ders başı ücret şeklinde yapılıyor. Kadrolu öğretim üyelerine düşük maaş veriliyor. Öğretim üyeleri veya yardımcılarına memur işleri yaptırılıyor. Bu Üniversitelerin birçoğu araştırma görevlisi alıp yetiştirmiyor. Hazır öğretim üyesi almayı tercih ediyorlar. Yetmedi, bu Üniversitelerin çoğunda araştırma ve laboratuvar imkanları yetersizdir. Birkaçı hariç, Ar-Ge için yeterli kaynak ayrılmıyor. Yine kampüs anlayışı yoktur. Apartmanlarda Üniversite kuruluyor. Yüksek öğrenimde reform yapılarak, kampüsü olmayan Vakıf Üniversitelerini devletleştirmek gerekir. Nerden bakarsak bakalım, eğer yüksek öğrenimi bir beşeri yatırım alanı olarak görüyorsak, yüksek öğrenimi özerklik ve etkinlik çizgisinde yeniden organize etmemiz gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı