Finansal yatırım araçlarının, Şubat 2024 ayı, aylık, 3 aylık ve yıllık, nominal ve reel getiri oranları açıklandı.

1.Borsa: Şubat ayında yıllık olarak Finansal yatırım araçları içinde en yüksek reel getiriyi yüzde 9,71 reel getiri oranı ile BİST 100 endeksi sağladı. Ancak bir ay önce yani Ocak 2024 ayında BİST 100 endeksi yıllık reel getiri oranı yüzde eksinde 7,75 olmuştu. Bir ay içinde reel getiri oranı 17,46 yüzdelik puan arttı. Bu artış spekülatif bir artıştır. Ekonominin kırılgan olmasının ve sermaye piyasasının spekülatif yapısından kaynaklanmıştır.

2.Mevduat Faizi: Yıllık mevduat faizi eksi 31,46 oranında reel kayıp getirdi. Mevduat geçen senede aynı ayda yıllık yüzde 25,03 oranında reel kayıp getirmişti.

Aslında MB gösterge faizi, enflasyonun altında kaldığı sürece hiçbir banka mevduata reel faiz vermez. Zira Bankalar MB’den zaten gösterge faizi ile fon sağlıyor.

Mevduat faizi eksi olduğu sürece, TL’den kaçış ve enflasyon devam eder.

Esfender Korkmaz’ın yazısı