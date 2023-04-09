Esfender Korkmaz: Son bir yılda kazananlar kaybedenler

BİST 100 endeksinin yıllık reel getiri oranı yüzde 62,41 oldu. BİST 100 endeksi 2 Ocak 2023’te 5661,10’a yükselmişti. 7 Nisan Cuma günü 4927 puana geriledi. Borsada aşırı kırılganlık var. Dünyada benzer şekilde sermaye piyasası kırılgandır; ancak Türkiye’de aşırı kırılgandır. Bu kısmen piyasa yapısından, kısmen de mevzuattan kaynaklanıyor. Sermaye piyasası mevzuatında, borsa yönetiminde iyileştirmeyi tartışmalıyız.

Dolar, Euro ve altın da mart ayında son bir yılda zarar getirdi. 2022 Mart ayında dolar kuru 14,5907 idi. 2023 mart ayında 1896,51 TL’ye yükseldi. Ancak aynı yılda TÜFE oranı yüzde 50,51 oldu. TL geçen yıla göre reel değer kazandı. Ancak yine de TL dolar karşısında, Merkez Bankası TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksine göre yüzde 40,62 oranında daha düşük değerdedir. Denge kuru olarak doların Mart 2023 ayında 11 lira 90 kuruş olması gerekirdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı