Türkiye’nin kredi notunun bir kademe de olsa yükselmesi elbette umuda açılan kapılardan birisidir. Temennimiz Fitch ve diğer rating şirketleri Standard and poor’s ile Moody’s’in de notumuzu 5 kademe artırıp yatırım yapılabilir seviyesine çıkarmasıdır.

Halen; Standard and poor’s Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe, Moody’s 6 kademe, Fitch ise 4 kademe altında tutuyor.

Fitch’in gerekçeleri ne kadar gerçek?

Enflasyon düşüş beklentisi…

Mart 2024’de, Merkez Bankası anketine göre bu sene yıl sonu TÜFE beklentisi 42,96’dır. Geçen sene de mart ayında yıl sonu TÜFE beklentisi 37,72 idi ve fakat 64,77 olarak gerçekleşti.

Enflasyonu yalnızca makro dengesizlikler etkilemiyor. Demokratik ve hukuki güven sorunu daha çok etkiliyor. Kaldı ki, enflasyonu artıran bütçe şatafat ve popülist harcamaları ve bütçe açıkları daha da arttı.

Nihayet TÜFE beş-on puan düşse de istikrar sorunu çözülmüş demek değildir.

Rezervler Yükseldi…

2023 yılı haziran ayında Merkez Bankası resmî rezervleri 97,1 milyar dolara gerilemişti. 2024 yılı 1 Mart’ta 131 milyar dolara yükseldi. Ama Merkez Bankası’nın yükümlülükleri de arttı. Dahası döviz pozisyonu değişmedi. Buna rağmen brüt rezervlerde artış, CDS oranlarının da düşmesini sağladı. Ama hâlen Türkiye‘nin CDS oranı 320 baz puandır ve risk sınırının üstündedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı