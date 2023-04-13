Esfender Korkmaz: İstikrar programı olmadan güven sorunu çözülmez

2001 ekonomik krizi, yaşadığımız en ağır krizlerden birisidir. Ancak bir yıl sonra 2022 yılında bu krizin etkisi tamamıyla ortadan kalktı. Çünkü, ekonomik altyapıyı oluşturan demokrasi ve hukukun üstünlüğü vardı. IMF ile stand-by düzenlemesi yapılmıştı. Üç yıllık ”Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” yapılmıştı. Bu nedenle güven oluşmuştu. Ekonomide belirsizlik yoktu.

Bu saydıklarımın tamamı, bugünkü krizden çıkışımıza engeldir.

Öncelikle demokrasi ve hukuki altyapının yeniden oluşturulması ve istikrar programı yapılması gerekir. Bir istikrar programı olmadan güven sorunu çözülmez.

Esfender Korkmaz’ın yazısı