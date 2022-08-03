Esfender Korkmaz: İktidar üniversiteleri de devlet gibi parti üniversitesi yaptı

Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için, maddi sermaye yanında insan sermayesi maddi sermaye kadar önemlidir. Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra elinde vasıflı eleman olduğu için hızla kalkındı.

Türkiye’de, AKP öncesi ve AKP döneminde Üniversiteler popülizmin birer aracı olarak kullanıldı. AKP iktidarı bir adım ileri giderek, Üniversiteleri de devlet gibi parti Üniversitesi yaptı ve ideolojik tuzağa düşürdü.

Yüksek öğretim yalnızca dersleri ezberlemek değildir. Öğretim üyesi ve öğrencilerin bir arada olayları ve konuları tartışmaları, öğrencilerin bilgi yanında analiz ve sentez yeteneği kazanmaları gerekir. Türkiye’de ise öteden beri örgün eğitimin eğitim içindeki payı düşüktür.

Esfender Korkmaz’ın yazısı