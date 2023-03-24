Esfender Korkmaz: İktidar görmezden geliyor

KKM’ya faiz-kur farkı nedeni ile 2022 yılında bütçeden bankalara aktarılan toplam para 84 milyar 899 milyon 434 bin lira oldu. Bu para ile devlet, okul ve yol yapabilirdi. Bazı illerde yatırım yapabilirdi. İthal girdi yerine ikame yatırımlar yapabilirdi. Toplum hükümetin tek haneli faiz inadı yüzünden bütün bu hizmetlerden mahrum oldu. Düşük kamu hizmeti toplum refahını düşürdü. Dolar tutanlar zenginleştir, halk yoksullaştı.

Siyasi iktidar tek haneli faizi yabancılar getirdi diyemiyor. Dahası bu tabloyu bütün dünya gördü, siyasi iktidar daha göremedi veya görmezlikten geliyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı