Esfender Korkmaz: Emekliye verilecek 5 bin lira üç aydır tartışılıyor

2002 yılında, Çin’de kişi başına gelir 1149 dolar iken Türkiye de bunun üç katından fazla 3688 dolardı. 2022 ‘de Çin bizi geçti, fert başına gelir 13,690, bizde 10618 dolar oldu.

Nedeni Çin’de toplumun kalkınma hayalleri ve heyecanı vardı. 1978 de Deng İktidara geldikten sonra, seçkinlerin ve halkın desteği ile ekonomik reformlar yaptı. Çinliler bu hayallerini ‘’vakit nakittir, verimlilik hayattır’’ diye sloganlarla beslediler.

Bizim hayallerimiz olmadı, olamadı, yapmak istedik ve fakat bu hayallerimiz Nas’a takıldı. Dahası kalkınma hedefi ve kalkınma politikaları ile, popülist politikalar bir biri ile çelişir; bir arada olmaz.

Geldiğimiz yer; Emekliye verilecek 5000 lira üç aydır tartışılıyor. Özellikle gündemde tutuluyor. Oysaki beş bin lira, bir balıkçı lokantasında iki kişinin bir yemek için verdikleri paradır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı