Esfender Korkmaz: Dört ayda, İstanbul enflasyonu ile Türkiye enflasyonu arasında 6,05 puan fark oluşmaz

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İTO geçinme endeksi verileri ile TÜİK TÜFE verileri arasındaki fark yüksek çıkıyor. İTO 2025 başında enflasyon sepetini TÜİK’e göre düzenledi. Ama Ocak-Nisan arasında 4 ayda;

İTO geçinme endeksi 16,24 oldu.

TÜİK, TÜFE oranı 10,19 oldu.

4 ayda, İstanbul enflasyonu ile Türkiye enflasyonu arasında 6,05 puan fark oluşmaz. Bu fark aynı zamanda güven sorunu ve belirsizlik yaratıyor.

Öte yandan Maliyet artışını gösteren aylık Yİ-ÜFE mart ayında yüzde 1,88 iken, nisan ayında yüzde 2,76‘ya yükseldi.

Nisan ayında kur artışı enflasyonun üstünde oldu. Ancak aylık bazda artışın tek nedeni kur artışı değildir. Çünkü kur artışından kaynaklanan ithal girdi maliyet artışı aynı ayda TÜFE’ye yansımaz. Gecikmeli yansır. Kısmen yansıması, satıcıların vitrindeki eski ithal malların fiyatını da artırmasından ileri geldi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı