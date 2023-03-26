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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: 20 yılda 10 milyon işsiz yarattık

TÜİK işsiz nüfusu şöyle açıklıyorReferans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir.

Bu tarife göre TÜİK, uzun yıllar iş arayıp bulamamış ve bu nedenle iş bulma umudunu kaybetmiş 1 milyon 648 bin kişiyi işsiz saymıyor. Yine iş aramayan ve iş bulsa hemen başlayacak 1 milyon 176 bin kişiyi de işsiz saymıyor. Gerçekte ise bunlar Türkiye’de iş arzının dar olmasından kaynaklanan sorunlardır. Bu sayılanlar toplamı 2 milyon 824 bindir ve bunlar işsizdir.


Eğer bir istihdam politikası planlayacak olursak, 2022 işsizlik verileri ile;

Açıklanan işsiz sayısı; 3 milyon 582 bin artı iş bulma umudu kaybolanlar ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 2 milyon 824 bin, fiilen işsiz sayısı toplamı 6 milyon 495 bindir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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