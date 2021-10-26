Eşel mobil gelecek yıl da sürecek

Akaryakıt zamlarının tüketiciye yansıtılmaması için uygulanan ancak kısa süre önce gücü tükenen eşel mobil sistemi gelecek yıl da devam edecek.

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Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem. Şu anda benzinde 2,53, motorinde 2,05 LPG’de ise 1 liralık zam bu sistem aracılığı ile karşılandı ve kapasite tamamen doldu.

Hazine, 2021 yılında eşel mobil nedeniyle 46 milyar TL’lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati yıl sonuna kadar feragat edilen ÖTV tutarının ise 58,5 milyar TL’ye ulaşmasının tahmin edildiğini söyledi.

Sistem ayrıca önü alınamayan enflasyonda da 2,48 puanlık bir düşürücü etki yapmıştı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre eşel mobil sistemi 2022’de de devam edecek.