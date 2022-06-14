Eşcinsel öpüşme sahnesinin olduğu ‘Işıkyılı’nın gösterimine 14 ülkede izin yok

En ünlü animasyon filmlerden ‘Toy Story‘nin (Oyuncak Hikayesi) öncesini anlatan ve eşcinsel öpüşme sahnesi olan film ‘Lightyear’ (Işıkyılı) 14 Ortadoğu ve Asya ülkesinde gösterim için izin alamadı.

Fotoğraf: Pixar

Reuters’a konuşan kaynak Walt Disney yapımı filmin Çin’de de muhtemelen gösterilemeyeceğini ifade etti. Dünyanın en büyük sinema pazarına sahip Çin’de yetkililerin bazı sahneleri kesmek istediğini ancak Disney’in bu talebi reddettiğini belirten filmin yapımcılarından biri bu nedenle filmin vizyona girmeyeceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Medya Düzenleme Kurulu, ABD’de cuma günü vizyona girecek filmin ülke sinemalarında gösterilmeyeceğini açıklamıştı. Gerekçe olarak ‘çiftin ilişkisinin ülkenin medya içerik standartlarını ihlal etmesi‘ gösterilmişti. Eşcinsellik birçok Ortadoğu ülkesinde ‘suç‘ kabul ediliyor.

Reuters’ın ulaştığı Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Malezya, Lübnan filmin gösterimine neden izin verilmediği konusunda henüz yorum yapmadı.

Pixar-Walt Disney ortak yapımı animasyon mart ayında da sansürle gündeme gelmişti. Filmde, iki kadın karakter arasındaki ilişki yer alıyor. Birini üç Emmy ödüllü oyuncu Uzo Aduba’nın seslendirdiği karakter arasındaki öpüşme sahnesi filmden kaldırılmıştı. Ancak tepkiler üzerine söz konusu sahne yeniden filme dahil edilmişti.

Filmin Türkiye’de 2 Eylül’de vizyona girmesi planlanıyor.