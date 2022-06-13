BAE’den, ‘Işıkyılı’na yasak: Sebep ‘eşcinsel karakterlerin öpüşmesi’ mi?

Disney-Pixar yapımı animasyon filmi ‘Işıkyılı’ (Lightyear) Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yasaklandı.

Fotoğraf: BAE Medya Düzenleme Kurulu / Twitter

Animasyon filmlerden ‘Toy Story‘nin (Oyuncak Hikayesi) öncesini anlatacak filmdeki iki kadın karakterin öpüşme sahnesi filmden kaldırılmış, tepkiler üzerine mart ayında yeniden dahil edilmişti.

BAE Medya Düzenleme Kurulu, ABD’de cuma günü vizyona girecek filmin ülke sinemalarında gösterilmeyeceğini açıkladı. Nedenini paylaşmadı. Sadece, ‘ülkenin medya içerik standartlarına uymadığı’nı belirtmekle yetindi. Ancak nedenin eşcinsellerin öpüşme sahnesi olduğu tahmin ediliyor.

Kurul, ayrıca, filmin afişinin üzerinde ‘yasaklı’ olduğunu ifade eden kırmızı halkanın yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Yasak, ülke yönetiminin, 21 yaş üstündeki kitleyi hedef alan filmlere sansürü durduracağını açıkladıktan altı ay sonra geldi.

BAE’de eşcinsel ilişki suç teşkil ediyor.

Film Türkiye’de 2 Eylül’de vizyona girecek.