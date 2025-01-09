Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli dondurucu soğuğa teslim

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli’de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma görüldü.

Fotoğraflar: AA

En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum’da cami bahçelerindeki şadırvanlarla çeşmelerin çevresi buz tuttu.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, çatılarda da sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için kaldırımlara yem bıraktı.

Kars

Kars’taysa gece hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ölçülürken, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kentten geçen Kars Çayı’nın büyük bölümü buz tuttu.

Ağrı

Ağrı’da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.

Soğuk havanın yanı sıra sisin de etkili olduğu kentte ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler dondu.

Eleşkirt ilçesinde de yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece eksi 21’i gösterdiği kentte akarsular buzla kaplandı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, sabah erken saatlerde iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tunceli

Tunceli’de de bazı sürücüler soğuk nedeniyle yakıt depoları donan araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.

Kentteki dağlar sis bulutlarıyla, ağaçlar ve bitkilerse kırağıyla kaplandı. Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ve şelaleler de kısmen buz tuttu.

İl merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 derece kaydedildi.