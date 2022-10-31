Erzincan’da ayının saldırdığı kadın ağır yaralandı

Erzincan Üzümlü’de merada hayvanlarını otlatan kadın ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Ocakbaşı köyü merasında hayvanlarını otlatan 53 yaşındaki Aysel A., çalılar arasından aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Aysel A., bu halde köyüne döndü. Aysel A’yı gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınan Aysel A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.